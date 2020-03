Im Iran wird täglich etwa 10.000 Coronavirus-Tests durchgeführt

„Dank der am Pastor-Institut im Iran ergriffenen Maßnahmen hat die Testkapazität für Coronavirus derzeit etwa 10.000 erreicht. Es ist eine große Zahl, selbst an der Stanford University ist 1000 Tests pro Tag geplant worden, während unser Land diese Zahl in zwei Wochen erreicht hat“, sagte er.



„Zu diesem Zweck wurden landesweit 56 Labors eingerichtet und wichtige Geräte bereitgestellt. Derzeit fungieren sie als zuverlässiges und koordiniertes Netzwerk, das von WHO-Experten gelobt wird“, fügte Biglari hinzu.



Er teilte mit, dass die iranischen Diagnosetests in den nächsten vier Wochen an Laborzentren geliefert werden.



Iranischer Beamte fügte hinzu, dass das Land trotz der Sanktionen Patienten behandelt, während in anderen Ländern die Situation völlig anders ist.

