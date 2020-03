Am Sonntag schickt die internationale Organisation Ärzte ohne Grenzen Hilfsgüter in Iran. Mit dem Material unterstützt die Organisation das persische Land im Kampf gegen Coronavirus.



Laut Bahram Qassemi, Irans Botschafter in Frankreich, kam das erste Flugzeug aus Bordeaux und hat Feldlazarett, Medikamente, Masken, medizinische Uniformen und anderes medizinisches Material an Bord.

