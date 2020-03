Der iranische Fußballspieler spendet Millionen für Kampf gegen Corona

Das Geld solle an die nordiranische Provinz Gilan gehen, die eine der am schlimmsten betroffene Regionen von der Covid-19-Lungenkrankheit im Iran ist. Laut dem Sekretär des Gilan-Fußballverbands, Farzad Siri, hat Dschahanbachsch zuvor den Menschen in der Provinz Qazvin finanziell unterstützt.



Seyyed Dschalal Hosseini, Kapitän der populärsten iranischen Fußballmannschaft Persepolis, und der ehemalige Spieler Ali Karimi haben ebenfalls Gesundheitshilfe in die Stadt Gilan geschickt.

