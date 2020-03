Zarif: USA behindern den weltweiten Kampf gegen das Coronavirus

Er begrüßte zwar die Forderungen der internationalen Gemeinschaft nach Aufhebung der gegen Teheran verhängten US-Sanktionen und betrachtete Washington jedoch als eine Hürde im weltweiten Kampf gegen diese tödliche Krankheit.



In einem Tweet schrieb Zarif am Montag: „Das iranische Volk schätzt die wachsende globale Kampagne von Führern der Regierung und der Zivilgesellschaft, die die Aufhebung illegaler US-Sanktionen fordern“.



„Die USA hören nicht zu und behindern den globalen Kampf gegen COVID-19. Die einzige Abhilfemaßnahme ist , sich dem US-Druck zu widersetzen. Moralische und pragmatische Maßnahmen sind notwendig“, fügte er hinzu.



Nach dem Ausbruch von COVID-19 in den Ländern der Welt und im Iran forderten zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Welt, darunter die Türkei, Russland, Pakistan und China, die Aufhebung der US-Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran.

