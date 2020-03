Coronavirus: 21.638 Infizierte und 1685 Todesfälle im Iran

Der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, sagte am Sonntag, dass 1.028 neue Fälle in den letzten 24 Stunden positiv getestet wurden, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 21.638 erhöht.



Etwa 7.913 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Patienten haben sich bisher erholt und sind aus Krankenhäusern entlassen worden, fügte er hinzu.



Leider hat die COVID-19-Pandemie 1.685 Menschen im Iran das Leben gekostet. In den letzten 24 Stunden wurden 129 Todesfälle gemeldet, sagte er.

