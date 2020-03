Kein weiser Mann kann USA vertrauen, denen vorgeworfen wird, das Coronavirus selbst produziert zu haben

Ayatollah Khamenei wandte sich dann an die US-Behörden, die ihre Behauptungen wiederholen, medizinische Hilfe in den Iran zu schicken. „Diese Worte sind höchst seltsam“, sagte der Führer.



„Zuallererst haben Sie [USA] selbst einen Mangel an medizinischen Versorgungsgütern. Wenn Sie genug Ausrüstung haben, nutzen Sie diese für sich. Zweitens werden Sie beschuldigt, das Virus produziert zu haben. Ich weiß nicht, wie wahr diese Anschuldigung ist, aber wenn eine solche Anschuldigung erhoben wird, welche weise Person wird um Ihre Hilfe bitten?“, fügte Ayatollah Khamenei am Sonntag in einer Fernsehansprache hinzu.



„Ihnen kann nicht vertraut werden. Was wäre, wenn das Medikament, das Sie in den Iran geliefert haben, das Virus tatsächlich zum Bleiben gebracht hätte?“, betonte er.

Er betonte: „Unter den Feinden der Islamischen Republik Iran sind die USA am bösesten, weil die amerikanischen Beamten verlogen, betrügerisch, schamlos und Scharlatan sind. Sie sind zudem Unterdrücker, Terrorist, sehr grausam und gnadenlos“.

9407