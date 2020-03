Hamas-Chef beschreibt US-Sanktionen gegen Iran grausam

In diesem Gespräch gratulierte Haniyeh Zarif zum neuen iranischen Jahr und drückte seine Solidarität mit der iranischen Nation im Kampf gegen das neuartige Coronavirus aus.



Er prangerte die grausamen Sanktionen der USA gegen die iranische Nation an und betonte die Notwendigkeit der Aufhebung der Sanktionen.



Außenminister Zarif seinerseits dankte Haniyeh und betonte die Notwendigkeit, die Blockade gegen Gaza aufzuheben und die palästinensischen Gefangenen freizulassen, angesichts des weit verbreiteten Ausbruchs des Coronavirus in den besetzten Gebieten.

