Russland fordert die USA erneut auf, die Sanktionen gegen Iran wegen des Ausbruches des Coronavirus aufzuheben

Teheran (IRNA) - Moskau forderte Washington erneut auf, seine einseitigen Sanktionen gegen den Iran in Coronavirus-Zeiten aufzuheben, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov am Samstag.



„Wir haben die Vereinigten Staaten aufgerufen und fordern sie auf, die unmenschlichen und einseitigen Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, die in der gegenwärtigen Situation der Ausbreitung des Coronavirus einen akuten Mangel an Mitteln zur Lösung dringender Gesundheitsprobleme aufweist“, sagte er am Samstag.



Der russische Diplomat fügte hinzu, dass Washington den Unterschied zwischen einmaligen Lieferungen humanitärer Hilfe und der mangelnden Fähigkeit des Iran, Exporteinnahmen zu erhalten, die für die Finanzierung relevanter Programme wichtig sind, aufgrund der langjährigen beispiellosen harten Sanktionen in Washington kenne.



„Dennoch verachten US-Beamte, einschließlich hochrangiger, die offensichtliche Verzerrung dieser unbestreitbaren Tatsache nicht und verfolgen ihre eigenen geopolitischen Ziele, die wir verstehen“, fügte Ryabkov hinzu.



Anfang dieser Woche forderten Peking und Pakistan die USA auf, die Sanktionen gegen Teheran aufzuheben, da sie die Bemühungen des Landes zur Eindämmung des Ausbruchs behindern.



Im Iran sind mehr als 20.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wobei mehr als 1.556 Menschen ums Leben kamen.

