Ein neues antivirales Medikament zur Behandlung des Coronavirus im Iran hergestellt

„Ein antivirales Medikament, das wir noch nicht nennen können, ist in China hergestellt und verwendet worden und hat Patienten erfolgreich behandelt. Der Rohstoff des Arzneimittels ist in das Land importiert worden und unterliegt derzeit einer Zollabfertigung. Wir werden es in zwei Tagen im Land herstellen können“, sagte er gegenüber IRNA.



„Es ist ein eigenständiges antivirales Medikament, das in China entwickelt und getestet wurde und mit anderen antiviralen Medikamenten zur Behandlung von Menschen mit Coronavirus verwendet werden kann“, sagte er.

9407