Rohani: US-Sanktionen werden keine Ergebnisse bringen

In einer Botschaft an die Menschen in den Vereinigten Staaten beschrieb der iranische Präsident Hassan Rohani die Bekämpfung des neuartigen Coronavirus als globale „Pflicht“ und warnte davor, dass Teheran, Paris, London und Washington in dieser „Pandemie“ nicht weit voneinander entfernt sind, und jeder feindliche Akteur, der versucht, das iranische Gesundheitssystem zu untergraben, indem er die zur Bewältigung der Krise erforderlichen finanziellen Ressourcen des Landes einschränkt, wird den Kampf gegen die Pandemie auf der ganzen Welt negativ beeinflussen.



Das iranische Volk hat im Laufe der Geschichte in unterschiedlichen Phasen Widerstand geleistet und ohne Zweifel wird es das Coronavirus, den maximalen US-Druck und die Sanktionen besiegen. „Aber kann das amerikanische Volk annehmen, dass dieser böswillige Druck auf das iranische Volk in seinem Namen aufgrund seiner Abstimmung und durch seine Steuern ausgeübt wird?“

