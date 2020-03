Pakistanischer Außenminister fordert die sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen Iran

Shah Mahmood Qureshi sagte in einer Erklärung am Freitag, dass Menschen im Iran am tödlichen Coronavirus sterben, daher sollten die Sanktionen aufgehoben werden.



Er fügte hinzu, dass sein iranischer Amtskollege Mohammad Javad Zarif bereits erklärt hat, dass die US-Sanktionen die Bemühungen des Iran zur Bekämpfung des Coronavirus behindern.



Qureshi betonte, dass das Coronavirus eine globale Epidemie ist und sogar viele Industrieländer der Welt Schwierigkeiten haben, dieses Problem zu bekämpfen.

