Rohani: Iran hat in den schwersten Zeiten der Sanktionen bedeutende Projekte eröffnet

„Auf dem Gebiet der Wirtschaft, auf das die Feinde in den Jahren 1397 und 1398 Druck auf das Leben der Menschen ausübten, war der Druck auf die iranische Nation, die Wirtschaft und die Ölindustrie am größten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Iran konnten wir das Land und die Wirtschaft ohne Ölbudget verwalten. 1398 war das Geschäftsjahr ohne Öl“, sagte Hassan Rohani vor Journalisten.



Er fügte hinzu: „Ab Ende dieses Jahres beträgt die Gasproduktion des Landes 1.000 Millionen Kubikmeter pro Tag, was zum ersten Mal in der Geschichte des Iran geschieht“.

9407