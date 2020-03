IWF erwägt Irans Antrag auf RFI-Kredithilfe in Höhe von 5 Milliarden Dollar

„Wir haben Gespräche mit den iranischen Behörden geführt, um ihren Antrag auf „sofortigen Zugang“ zu den vom IWF RFI-Kredithilfen besser zu verstehen“, sagte der IWF-Sprecher gegenüber IRNA, die anonym bleiben wollte.



„Die Verhanldungen über die Notfalleinrichtung werden in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt“, fügte er hinzu.



In einem Instagram-Post am Donnerstag teilte Abdulnaser Hemmati, Gouverneur der Zentralbank, mit, er habe letzte Woche an die Leiterin des IWF, Kristalina Georgieva, geschrieben, dass das Land vom fünf Milliarden Dollar Soforthilfe profitieren wolle.



In dem Brief verwies der Beamte auf die „weit verbreitete Ausbreitung“ des Coronavirus im Iran und die Notwendigkeit, dass das Land Maßnahmen ergreift, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, die Patienten zu behandeln und den wirtschaftlichen Folgen der Krankheit entgegenzuwirken.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, erklärte am 4. März, die Epidemie sei „ein globales Problem, das nach einer globalen Reaktion verlangt“. Von der Epidemie betroffenen IWF-Mitgliedstaaten sollen Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt werden.

9407