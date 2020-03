Zarif und seine schwedische Amtskollegin diskutieren über die internationalen Fragen

Während des Telefongesprächs betonte Zarif die Notwendigkeit, den illegalen und einseitigen Sanktionen der USA gegen den Iran entgegenzuwirken und diese nicht einzuhalten.

Der iranische Botschafter in Schweden, Ahmad Masoumifar, sandte am Dienstag separate Briefe an die schwedische politische, parlamentarische Persönlichkeit, wirtschaftliche und internationale Organisationen und Medien, in denen er an die weltweit verbreiteten Bedrohungen durch Coronaviren erinnerte und die Notwendigkeit eines globalen Konsenses zur Bekämpfung des Virus betonte.