Wir sind alle für die Gesundheit der Bürger im Iran verantwortlich

Sajjad Anoushiravani lobte am Dienstag in einem Gespräch mit IRNA den Start von der Kampagne “Mein Anteil an der Bekämpfung des Coronavirus” von der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik Iran, und fügte hinzu, das diesjährige Neujahrfest unterschiede sich von allen Jahren. Die Ausbreitung des Coronavirus habe im Land allgemeine Angst ausgelöst.

Er sagte weiter, natürlich sei das Virus leicht zu kontrollieren und die Bürger müssen zu Hause bleiben, um das neuartige Coronavirus zu bekämpfen.

„Wir müssen akzeptieren, dass wir für die Gesundheit der iranischen Bürger und aller Menschen auf der Erde verantwortlich sind“, betonte er.

Sajjad Anoushiravani sagte weiter, wenn die iranischen Bürger den Empfehlungen folgen, sei es nicht schwierig, das Virus zu bekämpfen.

Schließlich bezog er sich auf seine Maßnahmen im Bereich der Vorbeugung gegen das Coronavirus und sagte: “Ich danke dem gesamten medizinischen Personal im Land”.

