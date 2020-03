Teheran (IRNA) - Der Generalsekretär der Welttourismusorganisation (UNWTO) betonte in einem Brief an den iranischen Minister für Kulturerbe und Tourismus, Ali Asqar Munesan, die Notwendigkeit, die die internationale Zusammenarbeit angesichts der Ausbreitung von Covid-19 zu stärken.

Zurab Pololikashvili stellte fest, dass er bei einem Treffen mit dem Generaldirektor der UNWTO, das am Hauptsitz der Organisation in Genf stattfand, verschiedene Fragen im Zusammenhang mit einer angemessenen Reaktion auf die Ausbreitung des Virus erörtert habe.



Er betonte, dass kein Land oder keine Gemeinde von der Krankheit unbetroffen bleibt, und forderte eine stärkere Zusammenarbeit weltweit. 9407