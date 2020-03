Der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, gab vom Montag bekannt, dass in den letzten 24 Stunden 1.053 weitere Fälle positiv auf das Virus getestet wurden, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 14.991 erhöht.



Der Beamte sagte, dass sich 4.996 Iraner wieder erholt haben.



Basierend auf den neuesten Berichten vom Montag hat die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle weltweit 169.610 mit 6.518 Todesfällen in 157 Ländern erreicht.

