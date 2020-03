Fast 14.000 Infektionen - Zahl der Corona-Todesfälle im Iran steigt auf 724

Teheran (IRNA) - Die Zahl der Covid-19-Toten in Iran steigt unvermindert an. Laut Gesundheitsministerium sind 724 Menschen am Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Die Zahl der Infizierten ist auf 13.938 gestiegen.

Kianoush Jahanpour, der Leiter der Presseabteilung des Ministeriums, teilte mit: „Insgesamt sind 4.790 Menschen wieder geheilt“.



Innerhalb eines Tages sind 1.209 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Infektionen stieg auf 13.938. 9407