Teheran (IRNA) – Die iranischen Vertreter sicherten sich das 50. Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, nachdem sie zwei Tickets in der olympischen Box-Qualifikation in der Stadt Oman gewonnen haben.

Die Iraner Danial Shahbakhsh und Shahin Mousavi gewannen Tokio-Ticket, nachdem sie bei den Boxmeisterschaften in Oman ausgezeichnet worden war. Bisher hatte der Iran das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio für Karate, Leichtathletik, Schießen, griechisch-römisches Wrestling, Freestyle-Wrestling, Radfahren, Bogenschießen, Taekwondo, Volleyball, Karate, Fechten und Boxen gewonnen. 151 Boxers aus 35 asiatischen und ozeanischen Ländern nahmen an diesen Wettbewerben teil.