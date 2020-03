Coronavirus: 12.729 Infizierte und 611 Tote im Iran

Bis Samstag sind in den letzten 24 Stunden 1.365 weitere Fälle positiv auf das Coronavirus getestet worden, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 12.729 erhöht, sagte der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, am Samstag.



Rund 4.339 mit dem neuen Coronavirus infizierte Patienten haben sich bisher von der Krankheit erholt, fügte er hinzu.



Das neuartige Coronavirus, offiziell bekannt als COVID-19, hat am Samstag 145.681 Menschen in 145 Ländern infiziert und 5.436 Menschenleben gefordert.

