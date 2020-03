Iran wird seine Freunde in schwierigen Zeiten nie vergessen

In einem Tweet schrieb Mousavi: „Nach den Twitter- und Telefonanrufen von Außenminister Mohammad Javad Zarif und den Bemühungen der Botschaften der Islamischen Republik Iran wurden außer China, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien einige Hilfsmittel und medizinische Geräte aus Japan, Katar, Aserbaidschan und Russland erhalten“.



„Die iranische Regierung und Nation werden die Freunde in schwierigen Zeiten nie vergessen“, betonte er.



Bis heute sind über 600 Personen im Iran an Coronavirus gestorben.

