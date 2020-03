„Kein anderes Land war in der Lage, den Ausbruch des Coronavirus so zu bekämpfen wie der Iran, während er unter Sanktionen und maximalem Druck stand“, sagte Präsident Rohani bei einem Treffen am Samstag.



Irans Staatschef verwies darauf, dass alle Länder der Welt derzeit gegen das Virus kämpfen, aber Irans Situation unterscheide sich von ihrer. „Trotz all dieser Unterschiede ist die Tatsache, dass alle Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, angemessen sind.“

9407