China unterstützt die Bemühungen des Iran zur Bekämpfung des Coronavirus

Peking (IRNA) – In einem Brief an den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani brachte der chinesische Präsident, Xi Jinping, sein Mitgefühl mit der Regierung und der Nation des Iran im Kampf gegen Covid 19 zum Ausdruck, und sagte, China unterstütze die Bemühungen des Iran zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus.

Der chinesischen Zeitung China Daily zufolge kündigte der chinesische Präsident in dieser Botschaft die Bereitschaft seines Landes an, die Erfahrungen im Kampf gegen das Corona-Virus auf den Iran zu übertragen. "China und der Iran haben langjährige strategische Partnerschaften und die Menschen in beiden Ländern sind traditionell miteinander befreundet. Das iranische Volk hat China im Kampf gegen dieses Virus sympathisiert und unterstützt", betonte Xi Jinping. Ihm zufolge will China die Zusammenarbeit mit dem Iran im Kampf gegen das Corona-Virus verstärken. "Ich glaube, die Regierung und das Volk Irans werden sich bei der Prävention und Kontrolle des Corona-Virus durchsetzen", fügte er hinzu. Der Ausbruch des neuen Coronavirus (2019-nCoV) wurde Ende Dezember 2019 in der chinesischen bevölkerungsreichsten Stadt Zentralchinas, Wuhan, registriert. Mehr als 100 Länder haben bis jetzt Covid-19-Fälle gemeldet. Der Leiter der Presseabteilung des Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, sagte am Freitag, dass die Zahl der bestätigten Fälle auf 11.364 gestiegen ist und 514 Menschen am Virus gestorben sind.