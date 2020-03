Zarif und sein serbischer Amtskollege diskutieren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus

Am Freitagabend brachte der serbische Außenminister Aleksandar Vučić in einem Telefongespräch mit Mohammad Javad Zarif sein Mitgefühl für die aktuelle Situation im Iran nach dem Ausbruch des Coronavirus zum Ausdruck.



Der Ausbruch des neuen Coronavirus (2019-nCoV) wurde Ende Dezember 2019 in der chinesischen bevölkerungsreichsten Stadt Zentralchinas, Wuhan, registriert. Mehr als 100 Länder haben bis jetzt Covid-19-Fälle gemeldet. Der Leiter der Presseabteilung des Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, sagte am Freitag, dass die Zahl der bestätigten Fälle auf 11.364 gestiegen ist und 514 Menschen am Virus gestorben sind.

