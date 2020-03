Zarif rief die Weltgemeinschaft dazu auf, die unmenschlichen US-Sanktionen gegen Iran zu ignorieren

Teheran (IRNA) – Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif bezog sich auf seinen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, und schrieb auf seinem Twitter-Account am Freitagabend, er habe die internationale Gemeinschaft und die Mitgliedsstatten aufgefordert, die gegen den Iran verhängten unmenschlichen Sanktionen der USA zu ignorieren.

Er fügte hinzu: "Ich habe in dem Brief betont, dass die Sanktionen aufgehoben werden sollten, während das Coronavirus dem Iran weit verbreitete und schwere Schäden zufügt". "Wir müssen bedenken, dass Viren uns nicht unterscheiden. Auch wir Menschen sollten im Kampf gegen Viren nicht diskriminierend sein", betonte Zarif. Der iranische Außenminister schrieb am Freitag auf seinem Twitter-Account, die iranische Zentralbank habe den Internationalen Währungsfonds aufgefordert, durch den Einsatz "schnelles Finanzinstruments" zur Bekämpfung von Coronavirus beizutragen.