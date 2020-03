Iran hat das beste, effizienteste und mutigste medizinische Personal der Welt

„Anstatt scheinheilig euer Mitgefühl auszudrücken und abstoßend zu prahlen, beendet den wirtschaftlichen und medizinischen Terrorismus, damit das medizinische Personal und das Volk in Iran Medikamente und medizinische Ausrüstung zur Verfügung hat“, twitterte Seyyed Abbas Musavi am Freitag.



Am Donnerstag sagte Trump, der Iran stehe „vor einem enormen Problem“ und die USA seien bereit, dem Land zu helfen. „Wir haben die größten Ärzte der Welt“, sagte er.



„Wir brauchen keine amerikanischen Ärzte“, betonte der Politiker und fügte hinzu, Washington sollte sich stattdessen um seine eigenen Leute kümmern.

9407