Ayatollah Khamenei befiehlt die Bildung eines „Gesundheits- und Behandlungszentrums“

In seinem Edikt, das an den Vorsitzenden der Stabschefs der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Baqeri, gerichtet war, lobte Ayatollah Khamenei zunächst die Dienste, die die Streitkräfte dem iranischen Volk bisher geleistet haben, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.



„Es ist notwendig, dass diese Dienste in Form einer Gesundheits- und Behandlungszentrale organisiert werden“, heißt es in diesem Edikt.



Ayatollah Khamenei fügte hinzu: „Zusätzlich zur Einrichtung von Behandlungseinrichtungen wie Feldkrankenhäusern und Krankenstationen usw. müssen Sie sich darauf konzentrieren, die weitere Ausbreitung dieser Krankheit mit den erforderlichen Mitteln zu verhindern“.



„Da spekuliert wird, dass dieser Vorfall ein ‚biologischer Angriff‘ sein könnte, könnte diese Maßnahme auch eine Form der biologischen Verteidigungsübung sein, die die nationale Macht und Stärke des Landes erhöhen würde“, sagte der Führer.



Bis heute sind im Iran 429 Menschen an Coronavirus gestorben und 10.075 weitere infiziert. Das neue Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In den letzten 24 Stunden haben 1.075 Iraner mit dem Coronavirus infiziert haben. Kianoush Jahanpor, der Leiter der Presseabteilung des iranischen Gesundheitsministeriums, berichtet heute (am Donnerstag) von 75 Todesfällen am letzten Tag.

