In seinem Brief bekräftigte Zarif die Notwendigkeit, alle illegalen und einseitigen US-Sanktionen auszusetzen, um wirksam gegen den Ausbruch des Coronavirus zu kämpfen.



In einem Tweet berichtete Zarif am Donnerstag, dass die iranische Zentralbank den Internationalen Währungsfonds (IWF) Soforthilfe beantragt hat, um die Pandemie durch „Rapid Financing Instrument“ zu bekämpfen.

9407