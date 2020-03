Coronavirus: 10.075 Infizierte und 429 Tote in Iran

Das neue Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In den letzten 24 Stunden haben 1.075 Iraner mit dem Coronavirus infiziert haben. Kianoush Jahanpor, der Leiter der Presseabteilung des iranischen Gesundheitsministeriums, berichtet heute (am Donnerstag) von 75 Todesfällen am letzten Tag.



Laut ihm konnten insgesamt 3.276 Menschen geheilt werden.



Von den neu identifizierten Fällen im ganzen Land befinden sich 303 in der Provinz Teheran, 84 in Gilan, 42 in Qom, 4 in Esfahan, 74 in Alborz, 79 in Mazandaran, 88 in Markazi, 42 in Qazvin, 40 in Semnan, 25 in Golestan, 29 in Razavi-Khorasan, 29 in Fars, 25 in Lorestan, 7 in Ost-Aserbaidschan, 31 in Khuzestan, 21 in Yazd, 17 in Zanjan, 9 in Kurdistan, 14 in Ardabil, 20 in Kermanshah, 7 in Kerman, 12 in Hamadan, 6 in Sistan und Balouchestan, 12 in Süd-Khorasan, 11 in Chaharmahal und Bakhtiari, 7 in Ilam und 19 in West-Aserbaidschan, 15 in Kohkilouye und Boyrahmad, 3 in Boushehr.

9407