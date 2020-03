Teheran (IRNA¬) – Der Dokumentarfilm "The Marriage Project" unter der Regie von Atiye Atarzade und Hesam Salami wird in der Latitudes-Sektion des 51. Internationalen Filmfestivals Visions du Réel in der Schweiz gezeigt.

Der Film, der sich mit den Folgen eines Heiratsantrags in einer psychiatrischen Klinik befasst, wird mit dem nicht wettbewerbsorientierten Teil des Festivals mit dem Titel Latitudes konkurrieren, dessen Ziel es ist, die kreativen und aktualisierten Dokumentarfilme der Welt zu projizieren. Die 51. Ausgabe des Schweizer Filmfestivals findet vom 24. April bis zum 2. Mai in der Stadt Nyon statt.