Bei diesen Wettbewerben, die letzte Woche in Oman begannen, besiegte Shahbakhsh (57 kg) seinen Gegner aus Hongkong und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele in Tokio.



151 Boxers aus 35 asiatischen und ozeanischen Ländern nahmen an diesen Wettbewerben teil.

9407