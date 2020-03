Preis des amerikanischen Festivals für iranischen Film „Driving Lessons“

Der iranische Film wurde mit dem Preis für die beste Kurzerzählung des Festivals ausgezeichnet.



Through Women's Eyes International Film Festival ist ein internationales Filmfestival, das Filme mit Schwerpunkt auf internationalen Frauenfragen, -geschichten und -leben sowie Filme zu jedem Thema von Filmemacherinnen anbietet.



Die 21. Ausgabe der Veranstaltung fand vom 6. bis 8. März 2020 in Florida statt.



„Driving Lessons“ wurde kürzlich beim 42. Big Muddy Film Festival in den USA mit dem Preis für die beste Erzählung ausgezeichnet.

9407