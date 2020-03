Neuer Botschafter der Islamischen Republik Iran in Belgien

Dehghani übermittelte dem belgischen König die Freundschaftsbotschaft des iranischen Präsidenten Hassan Rohani und die volle Bereitschaft der iranischen Regierung zur Entwicklung und Ausweitung der Beziehungen zu Belgien in allen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und parlamentarischen Bereichen sowie zur Bekämpfung des Terrorismus.



Der belgische König drückte Präsident Rohani seinen gegenseitigen Respekt aus und bedauerte das iranische Volk, das sich mit dem Coronavirus und anderen Problemen auseinandersetzt.



Er begrüßte die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Iran und Belgien in allen Bereichen.



Derzeit ist Dehghani der iranische Botschafter in der Europäische Union (EU) und auch akkreditierter Botschafter in Luxemburg.



