Das am Coronavirus verstorbene medizinische Personal gilt als Märtyrer

Im Schreiben des Gesundheitsministers heißt es, dass das medizinische Personal wie die Verteidiger des Heiligen Schreins sein Leben in einem Kampf um Gesundheit des Volkes verloren haben.



Das iranische Gesundheitsministerium gab am Montag bekannt, dass die Zahl der Menschen, die im Land an dem Coronavirus gestorben sind, auf 237 und die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 7.161 gestiegen ist.



