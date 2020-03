Larijani fordert eine globale Aktion, um die Sanktionen gegen Iran während des Ausbruchs des Coronavirus aufzuheben

In diesen Briefen bedauerte Ali Larijani die unmenschlichen Sanktionen der USA gegen den Iran, und bezeichnete die US-Maßnahmen, einschließlich die Sanktionen in den Bereichen wie Medizin, Arzneimittel und Laborausstattung, als Hindernisse für die Bekämpfung des neuartigen Coronavirus.

"In den heutigen internationalen Situationen wird mehr denn je die Notwendigkeit nationaler, regionaler und internationaler Anstrengungen zur Nutzung aller technischen und logistischen Möglichkeiten hervorgehoben, um mit dem Coronavirus betroffenen Ländern zu helfen. Unter diesen Umständen sind dringende, wirksame und öffentliche Maßnahmen erforderlich, um dieses gefährliche Virus einzudämmen", heißt es in dem Brief von Larijani an die Präsidentin der Interparlamentarischen Union.

"Es ist bedauerlich, dass die Islamische Republik Iran, die an der Spitze der Bekämpfung des Coronavirus zur Reduzierung der durch die Ausbreitung der Krankheit verursachten Leiden der Menschen steht, unter diesen kritischen Umständen systematisch die einseitigen direkten und indirekten unmenschlichen Sanktionen unterlegt", hieß es in diesem Brief.