„Limit“ als bester Film in USA ausgezeichnet

Die zweite Ausgabe dieses Festivals fand vom 6. bis 8. März 2020 in Utah in den USA statt.

Bei diesem iranischen Film von Regisseur Javad Daraei geht es um die Probleme, mit denen Behinderte konfrontiert sind.

Dieser 8-minütige Film wurde kürzlich bei verschiedenen internationalen Festivals ausgezeichnet, unter anderem beim 32. Fort Lauderdale internationale Filmfestival in Florida (USA), MoonDance International Festival und 31. Exground Filmfest in Wiesbaden, als bester Kurzfilmpreis bei der 3. Ausgabe von R.E.D. Internationales Filmfestival (RIFF) in Norwegen und beim Global short film awards Filmfestival in Frankreich; bester Kamera-Preis beim dritten Peekskill Film Festival (PFF) in den USA; und Auszeichnung für den besten ausländischen Studenten beim Great Lakes Christian Film Festival in Buffalo, NY.