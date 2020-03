Iran kritisiert die Politisierung nukleartechnischer Fragen

Er machte die Bemerkungen am Montag in der Sitzung des Gouverneursrats der IAEA und fügte hinzu, in diesem Kraftwerk, das von den führenden Unternehmen der Welt d. h. Russland und Deutschland gebaut worden sei, werden die sichersten Druckreaktoren eingesetzt, die einzigartig für diese Art seien.

„In Bezug auf die nuklearen Sicherheitskriterien gibt es im Kraftwerk Bushehr drei Aufsichtsebenen: Erstens die direkte Überwachung durch den Hauptauftragnehmer; zweitens die Überwachung der iranischen Organisation für die Überwachung der nuklearen Sicherheit und drittens die Inanspruchnahme der technischen Hilfe der IAEA im Rahmen umfangreicher Projekte der technischen Zusammenarbeit“, sagte Gharibabadi weiter.

Er erklärte, die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) habe 2018 im Kraftwerk Bushehr eine zufriedenstellende „Überprüfung der Betriebssicherheit“ durchgeführt. „Die Organisation har die guten Leistungen des Kernkraftwerks Bushehr in mehreren Bereichen ermittelt.“