Montreal International Film Festival beherbergt Irans Vertreter

In einer speziellen Sektion, „Ein Blick auf die iranischen Spielfilme“ und in drei separaten Sessions werden insgesamt 20 iranische Kurzfilme, Dokumentationen und Cartoons gezeigt.



In der Sektion „Look Beautifully“ erwartet das Publikum den Dokumentarfilm des iranischen Regisseurs Sam Kalantari „Mankens of Gale-Hassan Khan“ und Animation „Sink“ von Mahbube Kalani.



Vom 8. bis 18. März findet in Montreal das Internationale Filmfestival der Kunst statt, das seit 1981 jährlich abgehaltenen wird.



