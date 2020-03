Shamkhani trifft den irakischen Premierminister in Bagdad

Während des Treffens diskutierten beide Seiten die aktuelle Situation sowohl im Irak als auch in der Region.



Zuvor hatte Shamkhani ein Treffen mit dem irakischen nationalen Sicherheitsberater Falih Al-Fayyadh abgehalten, bei dem beide Seiten verschiedene regionale und Sicherheitsfragen erörterten.



Der hochrangige iranische Beamte traf auch mit dem Präsidenten der irakischen nationalen Weisheitsbewegung, Seyyed Ammar Hakim, und dem Präsidenten der Sicherheits- und Informationsorganisation des Landes, Mustafa al-Kazemi, zusammen.



Shamkhani reiste am Samstagabend an der Spitze einer hochrangigen politischen Delegation in die irakische Hauptstadt, wo er vom Stellvertreter des Nationalen Sicherheitsberaters Esam al-Saadi empfangen wurde.

