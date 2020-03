Einführung von Pflegerobotern in Yazd

Dieser Pflegeroboter kann Medizin-, Desinfektions- und Patienteninformationsdienste anbieten.



Mit einer Kamera und Software, die an Rechnernetz angeschlossen sind, kann der Roboter den Rat des Arztes über den Monitor an den Patienten übermitteln.



Es wird auch das beste Werkzeug in isolierten Umgebungen sein, um Patienten angemessenere Behandlungsdienste anzubieten.



