Zarif: Die „illegalen Sanktionen“ der USA erschöpfen die iranischen Ressourcen

„Donald Trump verschärft in böswilliger Absicht die illegalen Sanktionen der USA mit dem Ziel, die im Kampf gegen COVID 19 benötigten iranischen Ressourcen zu erschöpfen, während unsere Bürger daran sterben“, schrieb Zarif am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter.



Er fügte hinzu, dass die Welt nicht länger schweigen kann, da der wirtschaftliche Terrorismus der USA „durch ihren medizinischen Terrorismus ersetzt wird“.



Der Iran kämpft derzeit gegen einen der weltweit tödlichsten Ausbrüche des Coronavirus.



Der Leiter des Informationszentrums des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, berichtete über 21 neue Todesfälle durch das Coronavirus und 1.076 neue Fälle in den letzten 24 Stunden, was die Zahl der Todesopfer auf 145 Tote und 5.823 Infizierte erhöhte.

