1669 Coronavirus-Patienten im Iran geheilt

Ihm zufolge gelten 1,669 an Covid-19 Erkrankte mittlerweile als geheilt.

Die Zahl der neu bekannten Infektionen stieg im Vergleich zum Vortag von 4,747 auf 5,823 Fälle an.

Von den identifizierten Fällen im ganzen Land befinden sich 1.539 in der Provinz Teheran, 494 in Gilan, 668 in Qom, 484 in Esfahan, 265 in Markazi, 606 in Mazandaran, 138 in Semnan, 162 in Golestan, 77 in Ost-Aserbadischan, 41 in Ardabil, 33 in West-Aserbaidschan, 34 in Hamadan, 44 in Kurdistan, 31 in Kermanshah, 15 in Ilam, 18 in Süd-Khorasan, 107 in Lorestan, 64 in Khuzestan, 95 in Fars, 30 in Hormozgan, 6 in Kohkiluye und Boyrahmad, 81 in Yazd, 40 in Kerman, 34 in Sistan und Baluchestan, 8 in Bushehr, 52 in Zanjan, 178 in Qazvin, 305 in Alborz, 16 in Chaharmahal und Bakhtiari, 135 in Razavi-Khorasan, 23 in Nord-Khorasan.