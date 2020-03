Laut Irans Ölminister hat das Coronavirus die Öl- und Gasförderung nicht beeinflusst

Zangeneh sagte Mittwoch am Rande der Sitzung der Organisation der Erdölexportländer (OPEC) in Wien: „Es wird erwartet, dass OPEC- und Nicht-OPEC-Produzenten darüber diskutieren werden, wie das Marktgleichgewicht sichergestellt werden kann“.



Er fügte hinzu, laut der Studie des OPEC-Sekretariats sei es notwendig, Tagesproduktion um 500.000 Barrel zu verringern.



Auf die Frage, ob sich Iran an diese Entscheidung hält, sagte er: „Wir müssen erwarten. Expertenzahlen funktionieren hier nicht. Politik funktioniert hier“.

