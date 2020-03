Coronavirus: Todesfälle von 77 auf 92 gestiegen

Laut dem Vertreter des iranischen Gesundheitsministeriums 552 Coronavirus-Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden.



Von den 586 neu identifizierten Fällen befinden sich 253 in der Provinz Teheran, 35 in Gilan, 9 in Mazandaran, 8 in Semnan, 9 in Golestan, 9 in Ost-Golestan, 4 in Kordestan, 15 in Kermanshah, 7 in Ilam, 5 in Lorestan, 27 in Khuzestan, 14 in Fars, 6 in Zanjan, 8 in Markazi, 25 in Qazvin, 19 in Alborz, 101 in Qom, 1 in Chaharmahal und Bakhtiari, 14 in Kerman, 8 in Sistan und Baluchestan, 8 in Razavi-Khorasan und 1 in Nord-Khorasan.

