London (IRNA) – Der iranische Ölminister Bijan Zanganeh ist am Mittwoch in Wien eingetroffen, um am außerordentlichen Treffen der OPEC teilzunehmen.

Das 178. OPEC-Treffen und das 8. Gemeinsame Ministertreffen der OPEC und der Nicht-OPEC finden am 5. und 6. März im Hauptquartier der Organisation in Wien statt. Auf dem Treffen werden die Minister der Öl exportierenden Länder über weitere Produktionsrückgang entscheiden, um den negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Nachfrage entgegenzuwirken. Die Nachfrage nach Öl ist seit dem weltweiten Ausbruch des Corona-Virus zurückgegangen.