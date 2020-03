Hawraman-Fotoausstellung wird in London abgehalten

Iranischer Fotograf Taleb Heydari wird 40 Werke aus Natur dieser Region in dieser Fotoausstellung zeigen.

Die letzten Ausgaben dieser Ausstellung fanden in den Städten Paris in Franreich und Zürich in der Schweiz statt.

Die Hawraman-Region im irakisch-iranischen Grenzgebiet besteht aus dem Gebirgsland zwischen dem Dreieck Halabdscha-Marivan-Paveh.

Die Werke von diesem Künstler wurden in den Ausstellungen im Iran un in den Ländern wie Italien, Frankreich, die Vereinigten Staaten, Indien, Serbien, Argentinien, Oman, Tadschikistan, Kirgisistan, Rumänien und Bangladesch gezeigt.

Die Ausstellung von Werken iranischer Künstler im Ausland kann eine wichtige Rolle dabei spielen, Touristen anzulocken und zum Wirtschaftswachstum im Iran und in der Provinz Kermanshah beizutragen.