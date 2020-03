Präsident Rohani pflanzt einen jungen Baum

An der Veranstaltung nahmen sowohl der Direktor des Präsidialamts, Mahmoud Vaezi, als auch der Bürgermeister von Teheran, Piruz Hanachi, teil.



Gestern hat auch der Oberste Führer der Islamischen Revolution im Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, anlässlich der Nationalen Woche der natürlichen Ressourcen zwei Obstbäume in Teheran gepflanzt.



Der Führer der Islamischen Republik feiert jedes Jahr seit 1981 die Nationale Woche der natürlichen Ressourcen und bekräftigt in ihren Aussagen das Motto „Ein Baum für jeden Iraner“.



