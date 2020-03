Coronavirus: Iran Air-Flüge nach Stockholm und Schweden ausgesetzt

Dem Bericht der Iran Air-Fluggesellschaft zufolge haben nach der Aussetzung der Flüge nach Schweden die Beamte dieser Fluggesellschaft in Skandinavien ein Schreiben an die schwedische Transportagentur eingereicht, in dem eine Reihe außergewöhnlicher Flüge angefordert wurden, um die iranischen Staatsangehörigen in das Land zurückzubringen.

Diese Agentur hat auf die Anfrage der Iran Air-Fluggesellschaft noch nicht geantwortet.

Die Website der Express-Yeitung gab in einem Bericht bekannt, dass von 24 Personen, die in Schweden mit dem Corona-Virus infiziert waren, nur 6 Iraner waren.

Nachdem eine Boeing 737 der Ukraine International Airlines nahe Teheran abgestürzt war, hatte diese Agentur samt aller Iran Air-Flüge für drei Wochen gestrichen.