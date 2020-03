Zarif lobt die Hilfe von Weltgesundheitsorganisation bei der Bekämpfung des Coronavirus

Mohammad Javad Zarif schrieb auf seinem Twitter-Account am Montagabend: "Dringende Notwendigkeit im Iran für: N95 Gesichts- und 3-Lagen-Masken, Ventilatoren, Chirurgische Kleider, Coronavirus-Testkits, Farblose Schutzhüllen und Gesichts- und Körperschutz".

Ein Flugzeug mit humanitärer Hilfe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) landete am Montag auf dem internationalen Flughafen Imam Khomeini in der Hauptstadt der Islamischen Republik.

Die WHO-Sendung besteht aus 8 Tonnen Medikamenten, Coronavirus-Testkits (für 100.000 Personen) sowie verschiedenen Medizin- und Laborgeräten.



Darüber hinaus hat die WHO 6 Teams von Ärzten, Labortestspezialisten und Epidemiologen in den Iran entsandt, um Covid-19 zu erkennen und zu kontrollieren.