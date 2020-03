Coronavirus - 66 Tote im Iran

Laut dem Vizeminister für Gesundheit sind innerhalb von 24 Stunden 12 Menschen gestorben. Zudem steigt die Zahl der Infizierten rasant. Seit gestern haben sich 523 mit dem Coronavirus infiziert.



Gleichzeitig seien laut Alireza Raeisi 291 Coronavirus-Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden.



Von den neu identifizierten Fällen befinden sich 225 in der Provinz Teheran, 62 in Qom, 53 in Gilan, 23 in Isfahan, 18 in Markazi, 18 in Qazvin, 6 in Razavi-Khorasan, 8 in Fars, 1 in Kermanshah, 12 in Mazandaran, 10 in Alborz, 7 in Hormozgan, 12 in Khuzestan, 1 in Sistan und Belutschistan, 4 in West-Aserbaidschan, 2 in Ilam, 3 in Süd-Khorasan, 2 in Kerman und 1 in Yazd.

